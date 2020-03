Von Olivia Bugault

BARCELONA (Dow Jones)--Die Gewerkschaft CGT ruft zu einem unbefristeten Airbus-Streik in Spanien auf, um gegen die Wiederaufnahme der Produktion inmitten der Coronavirus-Pandemie zu protestieren.

Der Flugzeughersteller hatte zu Wochenanfang die Produktion in Spanien und Frankreich teilweise wieder aufgenommen, nachdem in einer viertägigen Fertigungspause Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen umgesetzt wurden.

Der ausgerufene Streik, der am 30. März beginnen soll, wird laut CGT mehrere Airbus-Standorte betreffen, darunter Getafe, Illescas, Barajas, Tablada und Albatece.

Die Entscheidung von Airbus, den Betrieb in Spanien wieder aufzunehmen, gefährde das Leben, um nicht notwendige Aktivitäten aufrecht zu erhalten, so die Gewerkschaft. Der Luft- und Raumfahrtkonzern teilte indessen mit, dass er für die Sicherheit der Mitarbeiter sorgt, und gleichzeitig die Aufrechterhaltung der Geschäftsaktivitäten gewährleistet.

Ein am vergangenen Freitag in Spanien veröffentlichter Inspektionsbericht der Arbeitsplätze hebe hervor, dass es keine ernsthaften oder unmittelbaren Risiken für die Beschäftigten gebe und keine rechtlichen Gründe gegen eine Fertigungsaufnahme vorlägen, so Airbus.

