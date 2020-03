Stuttgart (ots) - Auch wenn die stetig nach oben gehenden Zahlen Angst machen - es geht nicht ohne sie. Sie führen klar vor Augen, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen zur Wahrung der sozialen Distanz absolut notwendig sind. Wer rechnen kann, der weiß, dass es wohl noch eine Zeit lang nach oben gehen wird - schließlich dauert es im besten Fall so lange wie die Ansteckungszeit, bis die Infektionswelle abebbt, also rund zwei Wochen. Hoffnungsfroh stimmt indes, dass die Zahl der neuen Fälle, die täglich dazukommen, womöglich schon jetzt zurückgeht, sich also die ersten Erfolge der drastischen Maßnahmen zeigen.



