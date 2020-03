Batavia und Co. kommen direkt vom Feld in die Salatschüssel: zu den Wintersalaten Nüsslisalat und Zuckerhut gesellen sich seit Anfang März in den Läden Batavia, Eichblatt, Kopfsalat, Lattich und Lollo, wie der Verband der Schweizer Gemüseproduzenten auf Anfrage der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid bekanntgibt. Bildquelle: Shutterstock.com Batavia als...

Den vollständigen Artikel lesen ...