Der Streaming-Dienst Disney+ ist in Deutschland angelaufen und bietet seinem Publikum eine große Auswahl an Disney-Klassikern. Jedoch werden nicht alle Filme, deren Rechte Disney obliegen, auf der Plattform angeboten. Marvel-Fans müssen aus diversen Gründen auf einige Verfilmungen verzichten.Disney+ startet in DeutschlandDisney+ ist am 24. März nun auch in Deutschland gestartet, somit steht den Deutschen ein weiterer Streaming-Anbieter zur Verfügung, um die durch das Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...