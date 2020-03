FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.636 EURXFRA DE000BLB2P40 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.3 DAX 0.000 %VO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01 0.019 EURXFRA DE000HSH4P05 HCOB FZIXL2 14/25 0.003 %M9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.328 EURZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.222 EURWFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.092 EURVI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.416 EURTOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1 0.579 EURRB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.277 EURPRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.287 EURKU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.111 EURFWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.185 EURMHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.317 EURDAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.166 EURC3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.231 EURRCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.462 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.622 EURAGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.541 EURBZ7A XFRA TH0168A10Z19 BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 0.058 EURRSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD NV EO -,10 4.320 EURBGC XFRA GRS004013009 BANK OF GREECE NA.EO 5,60 0.672 EURPRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.148 EURG9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10 0.332 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.578 EURPYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.868 EURPYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.868 EURBLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.088 EURSNQB XFRA FI0009007694 SANOMA OYJ 0.250 EURSJZN XFRA CH0028422100 BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 3.774 EURSUVN XFRA CH0002497458 SGS S.A. NA SF 1 75.482 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.128 EURPC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.533 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.938 EUR