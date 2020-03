Zur Rose Group AG initiiert Emission einer Wandelanleihe in Höhe von CHF 150 Millionen mit einer Laufzeit bis 2025 und der Option zur Erhöhung um weitere CHF 25 MillionenEQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Zur Rose Group AG initiiert Emission einer Wandelanleihe in Höhe von CHF 150 Millionen mit einer Laufzeit bis 2025 und der Option zur Erhöhung um weitere CHF 25 Millionen26.03.2020 / 07:27Zur Rose Group AG initiiert die Emission einer Wandelanleihe. Unter folgendem Link finden Sie die Medienmitteilung:https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/204020/wandelanleihe.htmlEnde der MedienmitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1007553Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1007553 26.03.2020