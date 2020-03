Der Kasinobetreiber Las Vegas Sands Corp. (ISIN: US5178341070, NYSE: LVS) zahlt am Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,79 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record day war der 18. März 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 3,16 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 47,35 US-Dollar (Stand: 25. März 2020) entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von ...

