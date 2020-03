Die mit Abstand meistgehandelte Aktie am Mittwoch in Stuttgart war Daimler. Entgegen dem Gesamtmarkt hielt sich die Aktie des Stuttgarter Autobauers bei 28,80 Euro und 0,2 Prozent im Minus noch einigermaßen wacker. Am Morgen hatte das Analysehaus Jefferies sein Votum für Daimler von "Underperform" auf "Buy" geändert, auch wenn das Kursziel auf 40 Euro belassen wurde. Begründet wurde dies mit einem Mix von günstiger Bewertung, laufender Restrukturierung, guten Marktpositionen und den Intentionen ...

