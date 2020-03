Das von der US-Regierung beschlossene Rettungspaket im Volumen von zwei Billionen Dollar hat das Interesse am Krisenschutz Gold erst einmal abflauen lassen.Der Goldpreis bewegt sich nach einem Dienstagshoch in Höhe von 1.692 Dollar nun wieder in Richtung 1.600 Dollar. Der Verkaufsdruck dürfte in erster Linie von den Terminmärkten kommen, während bei Barren und Münzen sowie im ETF-Sektor weiterhin eine rege Nachfrage herrscht. So hat sich zum Beispiel die gehaltene Goldmenge des weltgrößten ...

