++ Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den USA zu erwarten ++ BoE und CNB geben Zinsentscheide bekannt ++ Powell wird um 12:05 Uhr sprechen ++Die wichtigsten Daten der Woche werden heute veröffentlicht - die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Die Schätzungen deuten darauf hin, dass wir einige Millionen davon sehen werden. Abgesehen davon werden die Bank of England und die Tschechische Nationalbank heute ihre Zinsentscheide bekannt geben. Die BoE dürfte in Wartehaltung verbleiben, ...

