Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 36.508 gestiegen, insgesamt wurden am Donnerstag 198 Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland im Vergleich zum Vortag um 4.995, die Zahl der Todesfälle stieg um 50. In Indonesien wurden insgesamt 686 Fälle gemeldet, aber die Daten werden ...

