Die Versuchsanlage in dem Forschungsprojekt, das den Namen Necoc trägt, filtert zunächst mithilfe eines Adsorbers im sogenannten Direct-Air-Capture-Verfahren (DAC) CO2 aus der Umgebungsluft. Anschließend wird es zusammen mit erneuerbarem Wasserstoff in einem mikrostrukturierten Reaktor in Methan und Wasser umgewandelt. Das erzeugte Methan dient als Kohlenstoffträger für den weiteren Prozess und gelangt in einen mit flüssigem Zinn befüllten Blasenreaktor. In den aufsteigenden Methanblasen kommt es zur Pyrolysereaktion, bei der Methan in seine Bestandteile zerfällt. Dies sind zum einen Wasserstoff, der direkt in die Methanisierung zurückgeführt wird, sowie fester Kohlenstoff in Form von mikrogranularem Pulver, dem "Carbon Black". Dieser Industrieruß soll dann industriell als Rohstoff zum Einsatz kommen.

Die beteiligten Forscherinnen und Forschern haben alle Prozessschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...