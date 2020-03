Hamburg (ots) - Entertainerin Désirée Nick, 63, hat an Opernhäusern gespielt, war im "Dschungelcamp" und hat eine eigene Unterhaltungsshow - diese Woche spricht sie in GALA (Heft 14/2020, ab heute im Handel) über ihre Karriere: "Ich bin ein Leben lang beruflich von Ast zu Ast gehüpft. Ich war quasi gezwungen, auf den verschiedensten Ebenen zu glänzen, ob Theater, Show oder Drama. Glauben Sie mir, Til Schweiger würde keine zehn Minuten auf einer Theaterbühne überleben."Über ihr Durchhaltevermögen in 40 Jahren Showbusiness sagt sie: "Man kann nur zäh sein, wenn man außerordentlich sensibel und empathisch ist. Ich verkörpere Herz mit Schnauze und bin nicht kopierbar." Ans Aufhören denkt die 63-Jährige nicht: "Rente gibt's nicht in meinem Beruf. Basta."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Kontakt:Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de http://www.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100845141