EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV und Mubadala einigen sich auf Zahlung des Kaufpreises für den zusätzlichen 39% Anteil an Borealis in TranchenVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.kein Stichwort 26.03.2020Wien - OMV und Mubadala haben heute eine Anpassungsvereinbarung zu dem zwischen OMV und Mubadala am 12. März 2020 geschlossenen Kaufvertrag für den Erwerb des zusätzlichen 39% Anteils an der Borealis AG (Borealis) unterzeichnet, wonach der Kaufpreis von OMV in einem Betrag von USD 2,34 Mrd. bei Closing der Transaktion und in einem Betrag von USD 2,34 Mrd. bis spätestens zum 31. Dezember 2021 mit einer marktüblichen Verzinsung ab Closing gezahlt werden soll.OMV hat die Option, den aufgeschobenen Betrag zur Gänze oder teilweise bei Closing der Transaktion oder nach dem Closing zu jedem Monatsletzten bis zum 31. Dezember 2021 zu bezahlen.Rückfragehinweis: OMV AktiengesellschaftAndreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.comFlorian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.comEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Telefon: +43 1 40440/21600 FAX: +43 1 40440/621600 Email: investor.relations@omv.com WWW: http://www.omv.com ISIN: AT0000743059 Indizes: ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch