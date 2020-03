FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von United Internet und der Mobilfunktochter 1&1 Drillisch haben sich am Donnerstag mit Kursgewinnen gegen das schwache Marktumfeld gestemmt. Die Zahlenvorlagen der beiden Konzerne und Begleitaussagen stießen am Markt letztlich auf positives Feedback, wenn auch erste Reaktionen zu 1&1 vorbörslich noch eher enttäuscht ausgefallen waren. Für die United-Papiere ging es im MDax unter den Spitzenwerten um 3,7 Prozent nach oben, für jene von 1&1 im SDax um 3,4 Prozent.



Die erste Enttäuschung bei 1&1 wurde am Markt relativiert. Laut dem UBS-Analysten Polo Tang ist das vierte Quartal für den Mobilfunker besser verlaufen als es die auf den ersten Blick enttäuschenden Kennziffern suggerierten. Ein Sondereffekt bei der Verbuchung von Service-Erlösen verzerre den Trend, urteilte der Experte. Bei United lobten Händler derweil eine überraschende Dividendenanhebung. Die Ausschüttung für das vergangene Jahr soll 0,50 Euro je Aktie betragen, ein Jahr zuvor hatte es nur 5 Cent gegeben./tih/fba



