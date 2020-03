FRANKFURT (dpa-AFX) - Die frisch in den MDax aufgerückten Aktien von Hellofresh haben am Donnerstag ihre jüngste Rally mit einer Bestmarke fortgesetzt. Als Lieferant von Kochboxen gelten sie seit Tagen als ein möglicher Profiteur der Viruskrise mit Restaurantschließungen und Ausgangsbeschränkungen. Nun ging es für sie gestützt auf einen positiven Analystenkommentar in der Spitze um 9,4 Prozent bis auf 28,40 Euro nach oben. Dann aber ließ der Schwung etwas nach, zuletzt lagen sie noch mit 3,8 Prozent im Plus bei 26,95 Euro.



Neulich hatte Barclays-Analyst Julien Roch betont, Hellofresh sei in Zeiten der Coronavirus-Pandemie als "Bleib-zuhause"-Aktie ein Gewinner. Nun kam ein optimistischer Kommentar von den Experten der französischen Investmentbank Exane BNP nach. Diese hat die Papiere am Donnerstag von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft.



Anfang März hatten die Papiere zwar im Zuge der Pandemie noch mit nachgegeben, seit dem Krisentief bei knapp über 16 Euro von Mitte März sind sie nun aber binnen weniger Tage um bis zu 75 Prozent nach oben geschossen./tih/mis

