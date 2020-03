Zürich (awp) - Die Aktien von Zur Rose reagieren am Donnerstag mit einem deutlichen Kurseinbruch auf eine lancierte Wandelanleihe. Die Versandapotheke kündigte am frühen Morgen an, eine Wandelanleihe im Volumen von 150 Millionen Franken aufzulegen. Bis gegen 10.15 Uhr verlieren die Aktien nun gut 12 Prozent und notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...