Die Europäische Zentralbank (EZB) wird in einem Gesetzestext auf ihr Anleihekaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro, das sie zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise angekündigt hat, keine selbst auferlegten Kauflimits anwenden, so Reuters. Die EZB sagte, dass sie auch die Liste der zugelassenen Wertpapiere erweitern wird. Der EZB wird erlaubt sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...