(GIGABYTE) Während das neue Coronavirus überall auf der Welt wütet, verhängen zahlreiche Länder Ausgangssperren in Städten oder ganzen Regionen. Viele Unternehmen haben bereits Regelungen für Heimarbeit erlassen, um ihre Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen. Sind diejenigen unter Ihnen, die bereits zu Hause arbeiten, mit der Leistung Ihres alten Computers unzufrieden? Sind diejenigen unter Ihnen, die noch nicht unter Quarantäne stehen, gut auf das Arbeiten im Home Office vorbereitet? GIGABYTE, ein führender Laptop-Hersteller, stellt jetzt Auswahlhilfen für verschiedene Verbrauchergruppen zur Verfügung und bietet attraktive Rabatte. Mit den äußerst leistungsstarken Laptops von GIGABYTE können Sie nicht nur bequem zuhause arbeiten, sondern dank der ausgezeichneten Display- und immersiven Sound-Effekte auch Binge-Watching und Gaming genießen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005062/de/

(Photo: GIGABYTE)

Während sich die Pandemie ausbreitet, lautet für viele Menschen die zentrale Frage, wie sie effizient zuhause arbeiten oder sich die Zeit möglichst angenehm vertreiben können. "Was für Menschen im Home Office neben der hohen Leistung und Bildqualität der Laptops auch wichtig ist, sind gute Netzwerkqualität, genügend Ports für den Anschluss von Bildschirmen und anderen Geräten, bequeme Nutzung überall im Haus (z. B. auf dem Sofa oder im Bett) und lange Akkulaufzeiten", so Steven Chen, VP der GIGABYTE Mobility Product Business Group.

Funksignal zu schwach? Nicht genug Ports?

Die Serien AERO und AORUS von GIGABYTE tragen diesen Aspekten Rechnung. Für eine hohe Abdeckung im Funknetz und zur Minimierung der durch die Heimumgebung verursachten Probleme bei der Übertragungsqualität integriert GIGABYTE die Killer Wireless xTend-Technologie. Diese Technologie verwandelt Laptops in einen Funkbereichs-Extender, der sowohl kabelgebundene Netze als auch Funknetze erweitert. Funknetze können damit auf eine Abdeckung von 90 Quadratmetern erweitert werden, um "Funklöcher" im Haus zu überwinden. Darüber hinaus verfügen beide Serien über neun externe Ports, einschließlich der Audio- und Videoanschlüsse für Display, HDMI und Thunderbolt. Sie möchten einen größeren Bildschirm zuhause nutzen? Heute müssen Sie nicht mehr viel Geld für unzählige Adapter ausgeben. Die Laptops von GIGABYTE verfügen über 94-Wh-Akkus mit der doppelten Kapazität vergleichbarer Produkte der Branche. Damit können die Laptops selbst bei höchstem Energiebedarf für mehr als 8 oder 9 Stunden betrieben werden.

Gemeinsam gegen Corona! Sonderangebote für die leistungsstarken Intel Gen9-Modelle!

Vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs gewährt GIGABYTE jetzt Rabatte für verschiedene Verbrauchergruppen. Die direkt lancierten Modelle erhielten auf nationaler und internationaler Ebene hohe Anerkennung, darunter die Auszeichnung als "European Hardware Association's Best Notebook 2019" und die "Taiwan Excellence Awards". Alle rabattierten Laptops verfügen über einen Core i7 Prozessor der neunten Generation von Intel, NVIDIA RTX/GTX-Grafikkarten und Windows 10. So finden Sie garantiert den passenden Laptop mit günstigen Rabatten für Ihre individuellen Erfordernisse unabhängig davon, ob Sie zuhause arbeiten müssen oder einfach nur Unterhaltung suchen!

AERO 15 OLED für Entwickler, die Video-/Audioqualität mit HDR400 4K UHD anstreben

Der AERO 15 OLED verfügt über einen AMOLED 4K UHD-Bildschirm, eine hohe Farbsättigung mit HDR400-zertifiziertem, ultrascharfem Kontrast, einen 3 mm schlanken Rahmen und eine extrem hohe Bildqualität mit satten Farben. Der Bildschirm deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 ab eine deutlich höhere Farbqualität als bei herkömmlichen LCD-Bildschirmen mit 40 NTSC. Gemäß der Blauer-Engel-Zertifizierung der Hardware durch den TÜV Rheinland kann der AERO 15 OLED das schädliche blaue Licht um mehr als 10 im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen reduzieren und schützt daher die Augen selbst bei stundenlanger Kreativarbeit oder Binge-Watching. Als einziger Bildschirm der Branche ist jedes Panel der AERO-Reihe X-Rite Pantone kalibriert und zertifiziert. Der Bildschirm verfügt somit über eine unabhängige Farbkorrektur, und die Bildschirmfarben entsprechen der Genauigkeit des Pantone Matching-Systems!

AERO 15 Classic für die geschäftliche Nutzung oder pure Unterhaltung

Mit seiner klaren und ansprechenden, geschäftsmäßigen Formgebung eignet sich der nur 1,8 cm dünne und 2 kg leichte AERO 15 Classic ausgezeichnet für den mobilen Einsatz im Freien, sobald die Pandemie vorüber ist. Die Leistung der NVIDIA GTX/RTX-Grafikkarte ist außerdem mehr als ausreichend für entspanntes Gaming. Der AERO 15 Classic ist mit verschiedenen Panel-Optionen wie etwa 4K UHD oder 144 Hz/240 Hz Gaming-Monitoren erhältlich. Dank der hohen 4K-Bildqualität und der schnellen Bildwiederholrate von 144 Hz setzt das Display alle Spiele optimal in Szene. Der Laptop verfügt außerdem über Bildschirme mit X-Rite Pantone-Kalibrierung, bei der jedes Panel eine unabhängige Farbkorrektur durchläuft.

AORUS 15 für echte Hardcore-Gamer

Der kaum 2,4 cm dünne AORUS 15 ist mit dem Intel Core i7-Prozessor, der hochwertigen NVIDIA RTX 2060-Grafikkarte und der einzigartigen Kühltechnologie WINDFORCE Infinity, bei der selbst die Abwärme der CPU und GPU ohne Leistungsverluste genutzt werden kann, der leistungsstärkste Laptop seiner Klasse. Die hohe Frequenz von 240 Hz sorgt für eine blitzschnelle Bildwiederholrate, damit auch anspruchsvollste Spiele reibungslos und verzögerungsfrei laufen.

AORUS 5/7 für alle, die Wert auf hohe Speicherkapazität mit einem 144-Hz-Display legen

Mit einem superoptimalen 144-Hz-Bildschirm, der bei anderen, vergleichbaren Gaming-Laptops kaum vorzufinden ist, wiegt der AORUS5/7 nur 2,15 kg und ist ganze 23 mm dünn. Gamer kommen mit diesem Leichtgewicht in den Genuss höchster Mobilität beim Spielen. Sein Hybrid-SSD+HDD-Laufwerk zeichnet sich durch eine hohe Zugriffsgeschwindigkeit und hohe Kapazität mit bis zu 3 Speicherschnittstellen aus. Eine Gesamtkapazität von 6 TB ermöglicht die Speicherung großvolumiger Spiele- und Videodateien, womit externe Festplatten überflüssig werden.

*Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GIGABYTE/AORUS:

Deutsch https://www.gigabyte.com/WebPage/531/ Französisch https://www.gigabyte.com/WebPage/530/ Spanisch https://www.gigabyte.com/WebPage/528/ Englisch (Großbritannien) https://www.gigabyte.com/Buy#109141000"1-2,1-2,1-2 Niederländisch https://bit.ly/3drXnSp

*Download weiterer Fotos: https://drive.google.com/open?id=1OpkPIRJ6Pc1vSTnW7IehumMRE2YcqHax

GIGABYTE bietet außerdem Mengenrabatte für Unternehmen. Neben höheren Rabatten können Unternehmen von einer erweiterten Gewährleistung profitieren. Weitere Informationen erhalten Sie von: gswe@gigabyte.com

Über GIGABYTE

GIGABYTE ist ein visionäres, in der Welt der Technik führendes Entwicklungsunternehmen, das seine Hardware-Kompetenz, seine patentierten Innovationen und seine Führungsrolle in der Branche nutzt, um Neues zu schaffen, zu inspirieren und die Technik voranzubringen. GIGABYTE ist seit über 30 Jahren für seine preisgekrönte Leistungsfähigkeit bekannt und ist in der High-Performance-Computing-Community wegweisend. GIGABYTE stellt Unternehmen seine Kompetenz in der Server- und Rechenzentrumstechnik bereit, um deren Erfolg zu beschleunigen. An der Spitze des technischen Fortschritts widmet sich GIGABYTE der Entwicklung intelligenter Lösungen, die eine Digitalisierung vom Edge-Computing bis hin zum Cloud-Computing ermöglichen und die es den Kunden gestatten, digitale Informationen zu erfassen, zu analysieren und in Wirtschaftsdaten zu konvertieren, die der Menschheit zugutekommen und "Ihr Leben aufwerten" können. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gigabyte.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005062/de/

Contacts:

Medien:

Kristy Chen (kristy.chen@gigabyte.com)

Claire Lai (Claire.lai@gigabytenb.com