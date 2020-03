Das Desaster um das Boeing-Modell 737 Max und nun die Corona-Krise - die Bedingungen für den großen Airbus-Konkurrenten sind wahrlich alles andere als berauschend. Kaum jemand gab zuletzt einen Pfifferling auf die Boeing-Aktie. Doch seit dem Trauertief in der vergangenen Woche ist der Dow-Jones-Wert kaum zu bremsen. Gleich mehrere Gründe machen Hoffnung auf mehr. Am 18. März 2020 sackte die Boeing-Aktie an der Wall Street zeitweise bis auf 89 Dollar ab - der tiefste Stand seit April 2013. Gestern, ...

