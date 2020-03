Berlin (ots) - Die Viruspandemie hat in Deutschland zu erheblichen Einschränkungen und Folgewirkungen in allen Bereichen des Privat- und Wirtschaftslebens geführt. Die deutschen Banken und Sparkassen haben bereits in den letzten Wochen mit ihren Kunden neue Wege beschritten, um etwaigen Zahlungsschwierigkeiten gemeinsam zu begegnen.Die Deutsche Kreditwirtschaft unterstützt Verbraucher, die durch die Pandemie unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten. Die gestern im Bundestag behandelte gesetzliche Stundung (Moratorium) soll ab dem 1. April und für vor dem 15. März 2020 abgeschlossene Verbraucherdarlehensverträge bei krisenbedingter Notlage gelten. Gestundet werden sollen Ansprüche des Darlehensgebers auf Rückzahlungs-, Zins oder Tilgungsleistungen, die zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2020 fällig werden.Verbraucher sollten, wenn sie aufgrund der Viruspandemie ihre Darlehensraten nicht mehr zahlen können, so bald wie möglich Kontakt zu ihrer Bank oder Sparkasse aufnehmen, um ihre durch die Pandemie eingetretenen Einnahmeausfälle gegenüber der Bank nachzuweisen. Darüber hinaus können Verbraucher gemeinsam mit der Bank eine Lösung für die Fortsetzung ihres Darlehensverhältnisses nach Abklingen der Pandemie erarbeiten.Pressekontakt:Für die Deutsche KreditwirtschaftBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.Melanie SchmergalAbteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinSchellingstraße 410785 BerlinTel. 030 / 2021-1300Fax: 030 / 2021-1905E-Mail: presse@bvr.dewww.die-deutsche-kreditwirtschaft.deOriginal-Content von: Die Deutsche Kreditwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113844/4557136