Gemailt bekommen: "In der Zeit, in der unser Leben von den Auswirkungen des Corona Virus bestimmt wird, sind auch wir als Unternehmer immer neu gefordert. Daher haben wir wieder NEWS für Sie:Nach Berücksichtigung der aktuellsten Verordnungen der Bundesregierung und Rücksprache mit den betreffenden Stellen dürfen wir unseren Verkauf in der Gärtnerei (Gartenbaubetrieb) für Sie wieder öffnen!Wir haben nun ab 27.3. von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, sowie Samstags von 8 bis 17 geöffnet. Sonntags ist geschlossen.Bitte um Verständnis, dass in dieser Zeit nur eine eingeschränkte persönliche Beratung möglich ist und der Sicherheitsabstand von 1,5 m eingehalten sein muss!Unser Online-Shop ist für Sie 7 Tage die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...