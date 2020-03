Baden-Baden (ots) - Das öffentliche Leben ist in diesen Tagen zum Schutze aller auf ein Minimum heruntergebremst. Um das Gefühl des Alleinseins zu bekämpfen, meldet sich Andy Borg am kommenden Samstag zwei Stunden lang live und spricht über die aktuelle Situation. Außerdem erfüllt er zusammen mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern Musikwünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer. Live im SWR Fernsehen am 28.3.2020, 20:15 Uhr.Andy Borg: "Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch aus der Ferne füreinander da sind."Moderator Andy Borg zeigt sich zuversichtlich: "Es ändert sich gerade so viel in unserem Leben. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch aus der Ferne füreinander da sind. Ich freue mich darauf, in dieser besonderen Sendung mit Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen Musik mit den Menschen teilen und Wünsche erfüllen zu dürfen. Damit zeigen wir: 'Wir halten zusammen!'"Musikwünsche und Grüße können eingesandt werdenAb jetzt können über die Mailadresse wirhaltenzusammen@swr.de Musikwünsche eingesandt werden, für Menschen, die vielleicht einsam sind oder für die, die helfen, das Leben aktuell ein bisschen besser zu machen. Die Lieder werden in der Sendung von den bekannten Stars der Volksmusik und des Schlagers gesungen, die sich über Skype-Schaltung aus ihren heimischen Wohnzimmern zur Sendung dazuschalten. Andy Borg spricht darüber hinaus live mit Zuschauerinnen und Zuschauern am Telefon und übermittelt Grüße an Menschen, die sie gerade nicht persönlich sehen und in die Arme schließen können.Sendung"Andy Borg - Wir halten zusammen", 28. März, 20:15 Uhr, SWR FernsehenZuschriften und Musikwünsche an:wirhaltenzusammen@swr.de Oder über: https://www.swrfernsehen.de/wuensche-an-andy-borg-wir-halten-zusammen-100.htmlFotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Pressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4557157