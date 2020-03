Mit Photovoltaik-Strom hergestellter Wasserstoff soll Schneemobile antreiben und so zur Dekarbonisierung des Wintertourismus in Österreich beitragen. Fronius beteiligt sich als Wechselrichterhersteller an dem Projekt. Mehrere Projektpartner, darunter Fronius, bündelten ihr Know-How im Projekt HySnow. Ziel des Projektes ist es, Photovoltaik im Wintersport für wasserstoffgetriebene Schneemobile einzusetzen. Die Projektpartner haben eine Wasserstoffbetankungsanlage und das dazugehörenden Schneemobil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...