BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Krise hat zu einem Vertrauensschub für die Union geführt. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Sender RTL und N-TV ergab, dass 40 Prozent der Deutschen an die Kompetenz von CDU/CSU glauben und ihnen am ehesten zutrauen, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden. Das ist ein Anstieg um 12 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche. Bereits in der Woche zuvor war das Vertrauen in die politische Kompetenz der Union um 8 Prozentpunkte gestiegen.

Wenn jetzt Bundestagswahlen wären, kämen CDU/CSU auf 36 Prozent, 4 Punkte mehr als in der Vorwoche und der höchste Wert seit der Bundestagswahl 2017. Weniger stark profitiert von der aktuellen Krise der Juniorpartner in der großen Koalition. Der Kompetenzwert der SPD steigt bei den 1.502 Befragten um 2 Punkte auf 7 Prozent. In der Wählergunst verbesserte sich die SPD um nur 1 Punkt auf 16 Prozent.

Verlierer sind die Grünen. Deren Kompetenzwert sinkt um weitere 2 Prozentpunkte auf 5 Prozent. Damit liegt der Kompetenzwert der Grünen zum ersten Mal in diesem Jahr unter dem der SPD. Bei der Wählerpräferenz verliert die Öko-Partei 3 Punkte und landet bei 17 Prozent.

"Die Corona-Krise führt zu einer Art Renaissance zumindest einer der beiden ehemals als 'Volksparteien' charakterisierten Parteien", erklärte Forsa-Chef Manfred Güllner in RTL. "Möglich wurde das dadurch, dass die Union derzeit den Erwartungen der meisten Bürger gerecht wird: Sie beschäftigt sich nicht mehr in erster Linie mit sich selbst, sondern kümmert sich um das, was die Bürger bewegt und sorgt."

Der Popularitätszuwachs sei bei der SPD weniger hoch, weil sie nicht ihren populärsten Politiker Olaf Scholz an die Spitze der Partei gewählt habe, sagte Güllner.

