Berlin (ots) - Das für den 12. bis 14. Juni 2020 geplante YOU Summer Festival findet nicht statt - Ticketpreise werden zurückerstattetDie diesjährige Ausgabe des YOU Summer Festivals findet nicht statt. Grund dafür ist die epidemische Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie das deutschlandweit angeordnete Schließen von Schulen und Universitäten. "Wir bedauern die Absage sehr", sagt Projektleiter Daniel Barkowski. "Doch in Zeiten wie diesen sehen wir keine Grundlage, um das YOU Summer Festival durchführen zu können. Die Gesundheit unserer vorwiegend jugendlichen Gäste und Aussteller genauso wie der Berlinerinnen und Berliner steht für uns an oberster Stelle. Wir sehen es als unsere Verantwortung, die Eindämmung des Coronavirus COVID-19 bestmöglich zu unterstützen." Das nächste YOU Summer Festival wird daher im Frühsommer 2021 stattfinden.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de (http://www.you.de), auf Instagram und Twitter.Save the Date:Das nächste YOU Summer Festival findet vom 4. bis 6. Juni 2021 statt.Über das YOU Summer Festival:Das YOU Summer Festival in Berlin verbindet Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Unter dem Motto "Dein Leben. Deine Welt. Dein Event. NEVER STOP BEING YOU" treffen Jugendliche hier ihre Social Media Idole live, probieren die neuesten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:YOU Summer FestivalChristina Thomas Junior PR ManagerT: (030) 3038-2342 christina.thomas@messe-berlin.de www.you.deTwitter: @YOUberlinYouSummerFestivalYOU2020Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4557194