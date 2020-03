Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie sie noch keiner von uns erlebt hat. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen sollte jeder seine persönlichen Kontakte auf ein Minimum beschränken. Dazu gehört natürlich auch, einen erforderlichen Vorrat an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs zu halten. Aber bitte denken Sie auch an Ihre Mitmenschen und hamstern...

Den vollständigen Artikel lesen ...