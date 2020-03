Rotterdam (www.anleihencheck.de) - Die Spreads haben sich von historisch niedrigem Niveau aus direkt auf ein rezessionstypisches Ausmaß ausgeweitet, so die Experten von Robeco.Es sei an der Zeit, wieder zu kaufen, meine Victor Verberk, Co-Head des Robeco Credit-Teams. Was ein einziges Quartal ausmachen könne: "Im Dezember war eine sich ausweitende Blase am Aktienmarkt zu beobachten sowie eine anhaltende Renditesuche bei Unternehmensanleihen", sage Victor Verberk. "Nunmehr stehen wir mit Gewissheit vor einer gravierenden globalen Rezession, es hat ein Börsencrash stattgefunden und die Spreads haben sich von historischen Tiefs auf ein rezessionstypisches Niveau ausgeweitet." ...

