Die Coronakrise bleibt das beherrschende Thema dieser Tage - auch an der Börse. Nach der deutlichen Erholung seit Wochenbeginn ist die Aufholjagd am deutschen Aktienmarkt zunächst wieder beendet. Das trifft besonders die Aktie von Wirecard. Im ohnehin Schwachen DAX gehört sie am Mittwoch zu den Schlusslichtern.Für die Papiere des Zahlungsabwicklers geht es am Vormittag erneut um fast sechs Prozent abwärts. Ein Großteil der Kursgewinne vom Vortag ist damit bereits wieder Geschichte. Zudem fällt der ...

