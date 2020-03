Die europäischen Märkte eröffnen am Donnerstag mit Verlusten, da die Unsicherheit nach wie vor die vorherrschende Stimmung ist. Es kam zu ersten Gewinnmitnahmen unter Anlegern, nachdem diese Woche eine leichte Erholung eingetreten war. Grundsätzlich begrüßen die globalen Märkte die geldpolitischen ... The post Corona-Unsicherheit hält an - europäische Märkte zaghaft appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...