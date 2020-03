Jetzt haben wir in einem Monat die schlimmste und die beste Phase in der ATX-Geschichte gehabt, freilich mit einem deutlich negativen Gesamtsaldo. Und (wie bereits gestern geschrieben): Von unten geht es in Prozent gesehen halt recht schnell hoch. Beispiel: Die OMV ist seit 1987 an der Börse, aber 40,03 Prozent in 2 Tagen nach oben, wie wir es am 19.3. und 20.3. gesehen haben, hat man noch nie gesehen. 40.03% 16.325 - 22.86 (19.03.2020 - 20.03.2020) 16.20%, 20.51%, Nun, in "normalen" Zeiten hatten wir bei Roundtables (oder bei was auch immer) mit Marktteilnehmern immer wieder darüber diskutiert, ob ein ATX-Titel an einem Tag mehr als 15 Prozent Plus machen könne, weil man dies bei Gewinnwarnungen doch ein paar Mal "nach unten" gesehen hatte. Ich meinte da stets, ...

