Tara Westover, Shawn Achor, Dr. Heidi Grant, Jez Rose und Lucy Adams sind Keynote-Referenten der virtuellen Veranstaltung zur einenden Kraft des Lernens

Skillsoft und SumTotal Systems gaben heute bekannt, dass Tara Westover, Shawn Achor, David Meerman Scott, Dr. Heidi Grant, Jez Rose und Lucy Adams als HauptrednerInnen der diesjährigen Perspectives auftreten. Perspectives 2020 ist eine vorrangig digitale Veranstaltung, mit der die Teilnehmer in dieser unsicheren Zeit auf verantwortungsvolle Weise versammelt werden sollen. An der kostenlosen, der Sonnenuhr folgenden, 24-stündigen Digitaltagung nehmen Lehrkräfte und Personalfachleute, Führungskräfte, Lernende und Universitätsstudenten aus der ganzen Welt teil, um wichtige Themen zu erörtern und empfohlene Methoden auszutauschen.

"Diese leidenschaftlichen Teilnehmer verstehen die Kraft des Lernens und die Möglichkeiten, die dadurch in unserer Welt entfesselt werden. Heute ist es wichtiger als je zuvor, dass wir unser Fachwissen nutzen, um einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten", erklärte Michelle Boockoff-Bajdek, Skillsoft CMO. "Bei Perspectives geht es in erster Linie darum, Führungskräften und Lernenden gleichermaßen Zugang zu großen, aber pragmatischen Ideen von Fachleuten und aus der Praxis zu verschaffen. Das Lernen ist eine lebenslange Angelegenheit und eingebettet in die Arbeit unserer Referenten. Es ist jeweils eine logische Erweiterung unserer Mission, die darin besteht, Menschen im Namen des Wissens zusammenzubringen."

Die HauptrednerInnen halten ihre Vorträge über den ganzen Tag verteilt und im Mittelpunkt ihrer Ansprachen steht das Lernen als positive Kraft in einer Zeit der Persistenz. Zwischen den Sessions mit Einzeldiskussionen zu branchenrelevanten Themen, interaktiven Fallstudien und speziellen Konferenzschienen finden die Keynote-Reden statt, darunter:

Tara Westover, Verfasserin von Educated

Tara Westover hat erst im Alter von siebzehn Jahren zum ersten Mal ein Schulzimmer betreten. Sie ist die Tochter von Überlebenskünstlern in den Bergen von Idaho und ihre Familie lebte so isoliert von der Gesellschaft, dass die Kinder nicht zur Schule geschickt werden konnten. Da sie keine reguläre Schulbildung besaß, fing Tara an, sich selbst weiterzubilden. Auf eigene Faust lernte sie genügend Mathematik und Grammatik, dass sie in die Brigham Young University aufgenommen wurde. Ihr Wissensdurst änderte ihr Leben und sie reiste über Meere und Kontinente nach Harvard und Cambridge.

Shawn Achor, Verfasser von Big Potential und The Happiness Advantage

Wussten Sie schon, dass Frohsinn die Lernzonen des Gehirns aktivieren und die Produktivität steigern kann? Shawn Achor, internationaler Bestseller-Autor, ehemaliger Harvard University Teaching Fellow und TedTalk-Rockstar, erforscht seit Jahren die Zusammenhänge zwischen positivem Denken und beruflichem Erfolg. Seine Forschungsergebnisse haben bereits Tausenden von Führungskräften geholfen, positiver zu denken, um die Kreativität anzuregen, die Energie und Konzentration zu steigern und neben einem bemerkenswerten 31-prozentigen Produktivitätsschub auch zufriedener zu sein.

Heidi Grant, Schriftstellerin und auf der Liste der weltweit einflussreichsten Management-VordenkerInnen

Dr. Heidi Grant, Sozialpsychologin und Forscherin, wird erörtern, welche Einstellung das Wachstum am besten gewährleistet. In ihrer Ansprache konzentriert sich Dr. Grant auf die Einstellung des "Besserwerdens", bei der das Dazulernen unverzichtbar ist. Mit dieser Einstellung sind wir risikofreudiger und haben weniger Angst zu versagen. Beide Aspekte sind enorm wichtig für persönliche und berufliche Erfolge und Widerstandskraft. Lernen Sie nicht nur ihre eigene Einstellung zu erkennen, sondern auch zu beurteilen, wie Ihre Einstellung auch Beharrlichkeit, Kreativität und Engagement beeinflussen kann. Schaffen Sie eine Kultur des Besserwerdens in Ihrem Team und in Ihrer Organisation.

David Meerman Scott, Autor von Fanocracy

Wall Street Journal Bestseller-Autor David Meerman Scott erkannte die entstehende Revolution im Bereich Echtzeit-Marketing und hat bereits fünf Bücher zu diesem Thema geschrieben, darunter The New Rules of Marketing and PR. Viele Menschen begegnen der Technologie und Robotern mit Vorsicht und Misstrauen und wünschen sich eine echte menschliche Verbindung. In seinem neuesten Buch mit dem Titel Fanocracy zeigt David auf, wie eine Fangemeinde die stärkste Kraft im Marketing darstellt.

Lucy Adams, Gründerin von Disruptive HR

Die Gründerin von Disruptive HR Lucy Adams leitete zuletzt die Personalabteilung beim BBC. Durch innovative Ansätze und frische Perspektiven ist sie Führungskräften und Personalleitern in der ganzen Welt behilflich, Führungsarbeit, Engagement und Entwicklung neuer Führungstalente auf eine neue Weise zu betreiben.

Jez Rose, Broadcaster, preisgekrönter Schriftsteller, Redner und Moderator

Jez Rose lebt auf der weltweit ersten zertifizierten klimaneutralen Honigfarm und hilft mit, den Niedergang der britischen Bienen aufzuhalten und umzukehren. Sie erkennen ihn womöglich aufgrund seiner über 100 Auftritte im Fernsehen und Radio!

Neben hochinteressanten Keynote-Reden bietet die virtuelle Tagung auch eine Mischung aufgezeichneter, live-simulierter und Live-Veranstaltungen mit Auftritten auf der Hauptbühne oder stets bereiter Inhalte, darunter:

Fünf Content-Schienen zu spezifischen Interessengebieten für ein maßgeschneidertes Lernerlebnis

Einzeldiskussionen zu wichtigen Branchenthemen wie Fernarbeit und Weiterbildung

Interaktive Präsentationen zu Fallstudien

Kostenloser Zugriff auf kuratierte Inhalte für Lernende und Einkäufer auf der Percipio-Plattform von Skillsoft

Gelegenheit für den Erwerb einzigartiger digitaler Abzeichen zum Vorzeigen

Konferenzschienen für Führungskräfte und Gruppenprogramme für SaaS-Nutzer

Produktvorführungen und Fragestunden mit Experten

Perspectives 2020 findet am 13. Mai statt. Die Tagung beginnt um 9 Uhr AEST in Sydney (12. Mai, 19 Uhr EDT) und endet am 13. Mai um 16 Uhr PDT in San Francisco (13. Mai, 19 Uhr EDT).

Zur Anmeldung klicken Sie bitte hier oder besuchen Sie www.skillsoft.com/perspectives für weitere Informationen.

