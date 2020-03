In der Corona-Pandemie haben sich Angebote aus der Branche gehäuft, bei dringend benötigten technischen Komponenten auszuhelfen. Was tatsächlich möglich wäre, lässt sich bislang nur ansatzweise beurteilen. Es laufen intensive Diskussionen, ob und wie branchenfremde Unternehmen bei dringend benötigtem Material und wichtigen medizinischen Geräten helfen könnten. So haben bereits kurz nach Trumps Aufforderung an US-amerikanische Autobauer, Medizintechnik zu fertigen, erste OEMs bei Zulieferern nachgefragt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...