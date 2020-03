Trotz einer Erholung auf zwischenzeitlich über 10.000 Punkte in dieser Woche - die Unsicherheit bei den Anlegern und somit beim DAX bleibt nach wie vor groß. Die Programme der Notenbanken und der Politik scheinen erst einmal verdaut zu sein, nun richten sich die Blicke wieder in Richtung Konjunktur - und von dort droht Ungemach: Die Verbraucherstimmung in Deutschland fällt laut GfK-Konsumklimaindikator auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise und damit stärker, als im Vorfeld erwartet. Zudem ...

