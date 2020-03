Montega reagiert auf die Krise und bietet mit CONNECT ein virtuelles Roadshow-Tool anDGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Konferenz Montega reagiert auf die Krise und bietet mit CONNECT ein virtuelles Roadshow-Tool an26.03.2020 / 14:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 26.03.2020 - Mit Montega CONNECT steht Emittenten ab sofort eine neue Plattform zur Investorenansprache zur Verfügung, die hinsichtlich der Präsentations- und Diskussionsmöglichkeiten keine Wünsche offen lässt. Damit reagiert das Hamburger Researchhaus auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Mobilität in Zeiten der "Corona-Pandemie" und ermöglicht auch in der Krise einen direkten Kontakt zwischen den Marktteilnehmern in Form von "virtuellen Roadshows". Flankiert wird CONNECT von den gewohnten Serviceleistungen, wie einer intensiven Vorbereitung des Managements auf die Gespräche sowie der anschließenden Ermittlung und Auswertung des Investorenfeedbacks. Weitere Details zu dem neuen Angebot sind unter www.montega.de/connect dargestellt.Alexander Braun, Vorstand der Montega AG, kommentiert die Produkteinführung wie folgt: "Das Ausmaß der gegenwärtigen Krise und die Dauer der damit verbundenen Einschränkungen sind unseres Erachtens derzeit nicht absehbar. Wir schätzen den Gesprächsbedarf der Marktteilnehmer aktuell jedoch größer ein denn je. Daher haben wir in den letzten Wochen mit Hochdruck an einer technischen Lösung gearbeitet, um Emittenten auch in diesen Zeiten direkten Zugang zu unserem hochkarätigen Investorennetzwerk bieten zu können und freuen uns nun sehr auf den Start von CONNECT."Da in diesen Tagen der bestmögliche Schutz der Mitarbeiter über allem steht, hat Montega bereits seit Anfang vergangener Woche allen Analysten freigestellt, aus dem Home Office zu arbeiten. Bereits vor Jahren wurden die wesentlichen Geschäftsprozesse in die Cloud verlagert, so dass die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt ist. Montega kann somit auch in der Krise seiner Funktion als Researchhaus sowie Bindeglied zwischen Investoren und Emittenten nachkommen. Nach jetzigem Kenntnisstand geht der Vorstand davon aus, dass der für den 20. August angesetzte 5. Hamburger Investorentag - HIT wie geplant als Präsenzveranstaltung stattfinden kann.Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Presse- und Investorenkontakt Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de!!! Montega ALPHA: Überrenditen auch in schwierigen Marktphasen - zur Newsletteranmeldung !!!- Ende der Pressemitteilung -+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren DISCLAIMER unter https://www.montega.de +++26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1008357 26.03.2020