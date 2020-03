Zürich (ots) - Ende März ist der grösste Zügeltermin der Schweiz. Über 50'000 Personen werden in den nächsten Tagen umziehen. Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT Schweiz) hat detaillierte Vorgehensweisen erarbeitet, wie auch in Zeiten des Coronavirus sicher im Sinne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gezügelt werden kann: www.svit.ch/wirziehenumDer SVIT Schweiz erachtet im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Umzugstermin die Einhaltung der Mietverträge - namentlich die Rückgabe und Übergabe der Mietsache zum vereinbarten Zeitpunkt - als zentral für einen funktionierenden Wohnungsmarkt. Der Verband hält darum die geplanten und vorbereiteten Umzüge im Sinn der jüngsten Informationen des Bundesamts für Wohnungswesen für «nötig».Unter Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln und Hygieneanforderungen des BAG und der besonderen Verhaltensempfehlungen des SVIT Schweiz zur Wohnungsabnahme und -übergabe sowie mit der nötigen Rücksichtnahme auf besonders gefährdete Personen und möglicherweise Erkrankte ist ein Umzug ohne besondere Gefährdung möglich und auch erlaubt. Vorbehalten sind weitere künftige Konkretisierungen des Bundes in der entsprechenden Verordnung oder allfällige besondere kantonale Regelungen.Der SVIT Schweiz will Mieter nicht auf der Strasse stehen lassen. Es ist darum wichtig, dass sie ihre Wohnungen abgeben und Nachfolgemieter die Wohnungen zum vereinbarten Zeitpunkt übernehmen können. Vermieter und Mieter werden aufgerufen, bei etwaigen Schwierigkeiten das Gespräch anzubieten.Kontakt:Marcel HugCEO SVIT Schweiz+41 44 434 78 90marcel.hug@svit.chOriginal-Content von: SVIT Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007146/100845161