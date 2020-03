BERLIN (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat angesichts des Einreisestopps für Saisonarbeiter zunehmende Engpässe auf deutschen Äckern beklagt. "Wir wissen um die drängende Personalnot", sagte Klöckner in Berlin. Die Entscheidung des Bundesinnenministeriums habe die Landwirte "hart getroffen". Es würden derzeit 30.000 Saisonarbeitskräfte gebraucht, etwa für die Spargelernte. Für weitere landwirtschaftliche Tätigkeiten wie die Aussaat steige der Personalbedarf im Mai sogar auf 80.000.

Klöckner betonte, die Koalition habe Anreize gesetzt, um alternativ Arbeitskräfte im Land für die Landwirtschaft zu gewinnen. Es seien "Flexibilisierungen" und Änderungen bei den Arbeitszeitregelungen hinzugekommen, um Kurzarbeitern weitere Nebeneinkünfte zu ermöglichen. Infrage kämen beispielsweise Angestellte im Gastronomiebereich, die angesichts der Corona-Krise nun ohne Arbeit seien. Für Studenten, die Bafög beziehen, sei die anrechnungsfreie Grenze erhöht worden, so Klöckner.

In einer Sondersitzung habe das Bundeskabinett am Donnerstag auch über die aktuelle Lage der Lebensmittelversorgung und Lieferketten beraten. Man stehe mit allen Akteuren der Branche "alle paar Tage in Kontakt", erklärte die CDU-Politikerin. "Die einzelnen Stufen in der Nahrungsmittelkette arbeiten alle in Höchstlast." Die Versorgung sei sichergestellt und es gebe keinen Grund, Lebensmittel zu horten. Zudem glaube sie, "dass irgendwann unser Grundbedarf an Toilettenpapier in jedem Haushalt gedeckt ist".

March 26, 2020

