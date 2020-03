Die Ausbreitung des Coronavirus wurde in den USA lange Zeit unterschätzt. Infolgedessen klettert die Zahl der Neuinfizierten jetzt so rasant wie in kaum einem anderen Land. Gestern hat der Senat deshalb ein Konjunkturpaket im Umfang von rund zwei Billionen US-Dollar abgesegnet. US-Präsident Donald Trump stellt derweil ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen in Aussicht, um die Wirtschaft nicht länger zu belasten. Dafür erntet er erneut heftige Kritik. Vor allem von Seiten der Virologen, die eher eine Fortsetzung der Maßnahmen empfehlen. {"userId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","title":"","placement":26252,"voteModel":{"question":"Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...