Konjunktur - Das Virus wird zur Extrembelastung für die Wirtschaft. Die Welt ist auf dem Weg in eine Rezession. Wissen Sie, warum das Coronavirus auch Auswirkungen auf die Wirtschaft hat? Weil jetzt nicht mehr in die Hände gespuckt werden darf, um das Bruttosozialprodukt zu steigern." Solche oder ähnliche "Witze" machen derzeit die Runde in den sozialen Medien. Galgenhumor, denn was uns jetzt blüht, ist alles andere als witzig. Die Coronakrise entwickelt sich zu einer ungeahnten Belastung - für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...