40% der Anträge betreffen das Gastgewerbe, den Tourismus und die Hotellerie - Ein Viertel kommt aus der Kunst- und Unterhaltungsbranche.Bern - Die Gesuche für Kurzarbeit sind in die Höhe geschnellt. Aktuell lägen 570'000 Anträge auf Kurzarbeit vor, sagte Boris Zürcher Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstagnachmittag in Bern. Das entspreche rund 11 Prozent der Erwerbstätigen. Die Anträge stammten von 42'000 Unternehmen. Am Vortag lagen 34...

