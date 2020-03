Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) - Das größte vietnamesische Technologieunternehmen FPT gab bekannt, dass es sein Studentenwohnheim mit 2.000 Räume als Quarantänestelle bereitgestellt hat und die Regierung mit der medizinischen Versorgung in Höhe von 850.000 US-Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus (COVID-19) unterstützt.Das Studentenwohnheim ist ein Teil des FPT-Universität Campus und befindet sich in einem 300.000 Quadratmeter großen High-Tech-Park, der 40 Autominuten vom Zentrum von Hanoi entfernt liegt. Es ist ein Komplex mit vier Gebäuden, Grünanlagen und vielen Einrichtungen für Tausende von Studenten auf dem Campus.Am Wochenende haben sich Hunderte von FPT-Mitarbeitern und Studenten versammelt, um die Zimmer zu räumen und beim Aufbau der Quarantäneeinrichtung zu helfen. Neben Unterkünften spendete das Unternehmen der örtlichen Regierung auch medizinische Versorgung im Wert von 850.000 USD wie Beatmungsgeräte, Desinfektionskammern und medizinische Schutzausrüstung. Der Wohnheim-Quarantäne-Standort steht voraussichtlich vom 23. März bis zum Ende der Pandemie zur Verfügung."Menschen sind unser wertvollstes Kapital, und wir tun unser Bestes, um der Regierung bei der Bekämpfung gegen COVID-19 zu helfen. FPT möchte zum Schutz von Ärzten an vorderster Stelle, der Gesundheit des Personals und der Gemeinschaft beitragen und die Ausbreitung der Pandemie verhindern sowie den Druck auf die Regierung und die lokalen Behörden verringern. Wir hoffen, dass mehrere Leute sich beteiligen, damit wir diese herausfordernde Zeit gemeinsam überwinden können", sagte Herr Truong Gia Binh, Vorstandvorsitzender der FPT.In der Nachricht an die Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter von FPT unter der Pandemie von COVID-19 bekräftigte der Vorstandvorsitzende von FPT, Herr Truong Gia Binh, erneut das Engagement des Unternehmen, den Betrieb aufrechtzuerhalten und Kunden in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen: "Dies ist eine herausfordernde Zeit , aber wir sind für Sie da. Mit allen ergriffenen Maßnahmen versichere ich Ihnen unser höchstes Engagement für die Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeit und den weiteren Ausbau unseres Geschäfts mit Ihnen. " Die vollständige Nachricht finden Sie HIER.Anfang Februar half FPT dem vietnamesischen Gesundheitsministerium, einen virtuellen Chatbot rund um die Uhr zu starten, der täglich 5.000 Anfragen zu COVID-19 bearbeiten konnte. Das Unternehmen hat außerdem freien Zugang zu seiner AI-powered Online-Lernplattform VioEdu gewährt, auf der sich lokale Schüler aller Klassen während der Schulschließungen weiterbilden können.Am Montagmittag bestätigte Vietnam 118 positive Fälle von COVID-19 ohne Todesfälle. Das Land bereitet sich darauf vor, landesweit zentralisierte Quarantänestellen zu erweitern, um Bürger willkommen zu heißen, die aus von Viren betroffenen Ländern nach Hause zurückkehren. Die vietnamesische Regierung wurde von der Weltgesundheitsorganisation für ein wirksames operatives Reaktionssystem und die Fähigkeit, dringende Probleme der öffentlichen Gesundheit anzugehen, gelobt.Über die FPT CorporationDie FPT Corporation ist ein Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von fast 2 Milliarden US-Dollar und 36.000 Mitarbeitern. Als Pionier in der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Services in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Mobilität, Cloud, Managed Services und Tests. Das Unternehmen hat weltweit über 700 Kunden betreut, von denen 100 Fortune 500-Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bank- und Finanzwesen, Kommunikation, Medien und Dienstleistungen, Logistik und Transportwesen, Versorgungsunternehmen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Fertigung, Öffentlicher Sektor, Technologie und vieles mehr. Die seit 2012 in Deutschland gegründete FPT Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation. FPT Deutschland hat sich 8 Jahre nach dem ersten Tag in Europa zu einem vertrauenswürdigen IT-Partner der führenden Unternehmen wie Airbus, RWE, innogy, Siemens, Allianz und Carlsberg entwickelt. Weitere Informationen zu FPT finden Sie unter www.fpt-europe.de. (http://www.fpt-europe.de./)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1137979/FPT_Corporation_FPT_University.jpgPressekontakt:Le thi minh hueHueLTM@fsoft.com.vnPhone: +0866867745Original-Content von: FPT Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143040/4557590