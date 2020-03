Die US-Notenbank hat ihre "Bazooka" herausgeholt. Am Montag drehte die Fed den Geldhahn bis zum Anschlag auf und kündigte den Ankauf von Wertpapieren in unbegrenzter Höhe an, um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen. Experten bezweifeln allerdings, ob sie damit eine Pleitewelle verhindern kann.

