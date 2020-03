Mit einer starken Gegenbewegung hat die Nordex-Aktie in dieser Woche weite Teile der vorherigen Verluste wettgemacht. Am Markt kam vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr gut an. Die Experten von Kepler Cheuvreux konnte der Turbinenhersteller aber nicht überzeugen. Das Kursziel wurde deutlich gesenkt, die Aktie notiert daraufhin wieder etwas schwächer.Nach dem schwachen Margen-Ausblick für 2020 hat das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Gewinnprognosen für die Jahre bis 2022 nach unten geschraubt. ...

