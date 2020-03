Es war ein ganz schön volatiler Monat für die Aktienmärkte. Vor genau einem Monat schloss der marktbreit diversifizierte S&P 500 noch auf einem Allzeithoch. Doch über die letzten vier Wochen (bis zum 17. März) ist der breite Markt in einem rekordverdächtigen Tempo eingebrochen, zumindest wenn wir einen Blick auf den gängigen Volatilitätsindex (VIX) werfen. Der S&P 500 verzeichnete dabei seit dem 24. Februar 2020 sieben der neun größten prozentualen Einbrüche an einzelnen Handelstagen in seiner bisherigen ...

