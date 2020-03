Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Erholung den dritten Tag in Folge fortgesetzt.London - Europas Börsen haben am Donnerstag ihre Erholung den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Stützend wirkte einmal mehr die fortgesetzte Kursrally an der Wall Street, nachdem die Corona-Krise zuvor die Börsen weltweit auf rasante Talfahrt geschickt hatte. Nun sorgten die Verabschiedung eines massiven staatlichen Hilfspakets in den USA sowie beruhigende Aussagen von US-Notenbankpräsident...

