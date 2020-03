LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung will Selbstständigen, deren Existenz durch die Corona-Krise gefährdet ist, kräftig unter die Arme greifen. Das teilte der britische Finanzminister Rishi Sunak am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London mit. Ähnlich wie bei Angestellten werde der Staat für 80 Prozent des Einkommens Selbstständiger aufkommen, sagte Sunak. Ausgezahlt werden sollen monatlich maximal 2500 Pfund (umgerechnet rund 2750 Euro) für Selbstständige mit einem jährlichen Gewinn von bis zu 50 000 Pfund. Verfügbar sein soll die Unterstützung spätestens im Juni, Vorauszahlungen seien aber möglich, so der Schatzkanzler. Von dem Rettungspaket seien 95 Prozent aller Selbstständigen abgedeckt, trotzdem würden manche durchs Raster fallen. "Wir können nicht jeden einzelnen Job und jedes einzelne Unternehmen schützen", sagte Sunak./cmy/DP/jha