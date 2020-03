WASHINGTON (dpa-AFX) - Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten bereits mehr als eine halbe Million Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bei mehr als 510 000 Menschen rund um den Globus ist eine solche Infektion bestätigt, wie aus einer Übersicht der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität vom Donnerstag hervorgeht. Rund 23 000 Menschen starben demnach inzwischen nachweislich an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19. Das Virus breitete sich zuletzt rasant aus: Die Zahl der weltweit bekannten Infektionen hatte nach Angaben der US-Universität erst am Samstag die Marke von 300 000 durchbrochen, am Dienstag dann die Marke von 400 000.



Die Webseite der US-Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher in der Regel einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Die Pandemie war Ende vorigen Jahres in China ausgebrochen und hatte sich von dort aus weltweit verbreitet. Die Zahl der gemeldeten Infektionen ist in China mit fast 82 000 Fällen international derzeit noch am höchsten, die Ausbreitung des Virus ist dort jedoch inzwischen ausgebremst. China hat nach Aufstellung der US-Experten rund 3300 Tote durch das Virus verzeichnet.



Die Schwerpunkte der Krise haben sich inzwischen verlagert: Besonders schwer getroffen ist Italien mit inzwischen bereits auch mehr als 80 000 gemeldeten Infektionsfällen und mehr als 8100 Toten. An dritter Stelle rangieren die USA, wo die Zahl der Infektionen zuletzt dramatisch in die Höhe geschnellt ist. Dort gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge inzwischen rund 75 000 Fälle und mehr als 1000 Tote durch das Virus./jac/DP/fba