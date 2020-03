Die Coronakrise bringt immer neue Rekorde hervor - im negativen wie im positiven Sinne. Nicht alles ist dabei auf den ersten Blick nachvollziehbar. Denn während die USA die höchste Zahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aller Zeiten melden, hieven Marktteilnehmer den Dow Jones über die Schwelle von 22.000 Punkten. Und dieser Anstieg könnte sich noch als wichtig erweisen.Drei Tage in Folge im Plus, so die Bilanz am Donnerstag. Kein einziges Mal zuvor während der Coronakrise hat der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...