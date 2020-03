Vorstandsbeben bei ProSiebenSat.1 Media: Wie das Untenrehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilt, scheidet der bisherige Vorstandschef Max Conze mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Finanzvorstand Rainer Beaujean wird zusätzlich Vorstandssprecher. Es gibt weitere Änderungen.Hinter vorgehaltener Hand wurde bereits viel spekuliert. Jetzt ist es amtlich. ProSieben stellt seinen Vorstand neu auf. Am Donnerstagabend nach Börsenschluss teilte das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring ...

Den vollständigen Artikel lesen ...