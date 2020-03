UNTERFÖHRING (Dow Jones)--Die ProSiebenSat.1 Media SE stellt ihren Vorstand neu auf. Rainer Beaujean übernimmt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Finanzvorstand das Amt des Vorstandssprechers. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Max Conze scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus. Neu in den Vorstand berufen wurden Wolfgang Link und Christine Scheffler, die bereits bisher in leitender Funktion für die ProSiebenSat.1 Group tätig sind. Wolfgang Link verantwortet das Segment Entertainment, Christine Scheffler den Bereich Personal. Das hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft am Donnerstag beschlossen.

Mit der neuen Aufstellung des Vorstands gehe ein veränderter strategischer Fokus einher, teilte das Unternehmen mit. Die ProSiebenSat.1 Group werde ihr operatives Geschäft wieder stärker auf den Entertainment-Sektor in der DACH-Region(Deutschland, Österreich, Schweiz) ausrichten. Der Schwerpunkt liegt hier auf lokalen und Live-Formaten, auch in enger Kooperation mit den Red Arrow Studios und Studio71.

Unter anderem über die Streaming-Plattform Joyn soll die digitale Reichweite weiter ausgebaut werden. NuCom bleibt eine synergetisch wichtige Säule des Konzerns. Die bestehenden Beteiligungen, die von Werbung auf den Entertainment-Plattformen profitieren, werden werthaltig weiterentwickelt und im Zuge einer aktiven Portfoliopolitik zu gegebener Zeit veräußert.

March 26, 2020

